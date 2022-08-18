Москва, 18 августа, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Киев получил в августе немногим более $1 млрд помощи из-за рубежа, хотя ожидал $6 млрд. Об этом депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил 18 августа в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Парламентарий посетовал на одну из «огромных проблем», связанную с графиком поступления денег от зарубежных доноров. В августе украинский минфин ожидал получения $6 млрд, затем снизил ожидания до $5 млрд.

«По состоянию на 18 августа (с 1 августа) пришло только 1089 миллионов долларов плюс кредит от Канады 350 миллионов долларов на закупку газа для «Нафтогаза», — написал Железняк.

Он добавил, что в Киеве надеются к концу месяца получить ещё деньги.

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