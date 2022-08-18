Вашингтон, 18 августа, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Действие американских санкций в отношении КНДР продолжится до тех пор, пока Пхеньян «не изменит своё поведение». Об этом заявил пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайса в ходе брифинга, состоявшегося после того, как КНДР запустила в сторону Жёлтого моря две крылатые ракеты.

U. S. Department of State Нед Прайс

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Отмечается, что представитель США воздержался от комментариев по поводу 19-й демонстрации силы со стороны КНДР, напомнив о приверженности Вашингтона защите своих союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

Такая сдержанность объясняется тем, что резолюции Совета Безопасности ООН запрещают Пхеньяну запуски баллистических ракет, но не ограничивают операции с ракетами других типов.

Прайс акцентировал внимание на том, что недавние запуски Пхеньяном баллистических ракет представляют собой очевидную угрозу миру и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами, а также добавил, что Вашингтон поддерживает намерение президента Южной Кореи Юн Сок Ёля оказать экономическую помощь КНДР, если Пхеньян предпримет шаги в направлении денуклеаризации.