Москва, , 14:00 — REGNUM Рейтинг российских регионов по уровню поддержки малого и среднего бизнеса нужно формировать на основе оценки доли работающих в этом бизнесе и темпов прироста выручки, отметил глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин («Новые люди»).

Александр Демин duma. gov.ru

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года первый заместитель председателя Правительства Андрей Белоусов во время обсуждения с главами регионов промежуточных итогов реализации национального проекта по поддержке МСП заявил о том, что для контроля ситуации с развитием малого и среднего предпринимательства в каждом конкретном регионе будет создан специальный рейтинг, который станет рабочим инструментом для отслеживания отдельных мер поддержки и регионов в общей картине.

«Сегодня направил вице-премьеру Андрею Белоусову официальное письмо с предложением формировать рейтинг регионов в разрезе МСП по следующим критериям: темпы прироста выручки, доля работающих в МСП от общей численности занятого населения, доля выручки МСП в валовом региональном продукте, доля выручки субъектов МСП в сфере промышленности в общем объеме выручки субъектов МСП, соотношение медианной зарплаты в МСП к медианной зарплате по региону, количество уголовных дел по экономическим составам против субъектов МСП, отношение годового прироста объема (работ, услуг), произведенных МСП, к объему средств, выделяемых на их поддержку», — отметил Дёмин в своём телеграм-канале.

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