Москва, , 14:00 — REGNUM В течение ближайших четырёх дней на территории Подмосковья существует пожарная опасность возгорания торфяников и лесов самого высокого, пятого класса. Об этом 18 августа рассказали в пресс-службе МЧС России.

Тушение тлеющих торфяников Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области

«С 19 по 22 августа в регионе ожидается самый высокий, пятый класс пожарной опасности. Это значит, что велика вероятность возгорания травы, торфяников и лесных массивов, а также легковоспламеняющихся материалов», — приводит слова представителя пресс-службы РИА Новости.

Также он уточнил, что в главном управлении МЧС по Московской области ведёт работу штаб, который осуществляет контроль за пожароопасной обстановкой.

Как передавало ИА REGNUM, ранее врио министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец сообщил, что из-за охваченных природными пожарами лесов Рязань и его пригороды затянуло смогом.