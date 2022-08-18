Джакарта, , 13:58 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 4039 случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 18 августа в Индонезии выявлено 6 301 523 носителя коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 5250 человек. Всего коронавирусом в стране переболели 6 092 306 человек.

В период с 17 по 18 августа от COVID-19 умер 21 житель Индонезии. Всего эпидемия унесла жизни 157 317 человек.

В стране также зарегистрировали 51 900 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии объявило о 5253 случаях заражения коронавирусом за сутки.

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