Кишинёв, 18 августа, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Ответственность за газовый кризис, разразившийся в Молдавии, лежит только на руководстве страны, в том числе, на президенте Майе Санду. Об этом 18 августа заявил экс-президент Молдавии, почетный председатель Партии социалистов Игорь Додон журналистам.

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«Беспрецедентный газовый кризис, с которым столкнулась Молдавия, — абсолютная вина власти и лично Майи Санду. Страны-члены ЕС и НАТО, как, например, Венгрия, смогли договориться с Россией и получить цену на газ в несколько раз меньше, чем Молдавия», — сказал Додон.

По его мнению, Молдавия, как член СНГ, может рассчитывать на то, чтобы договориться о ещё более низкой цене. Мешает этому, как заявил Додон, только «некомпетентность и высокомерие» молдавских властей.

Экс-президент считает, что при правильной политике руководства страны жители Молдавии платили бы по 7 — 8 леев (до 25 рублей) за 1 кубометр газа, а приходится платить почти 30 леев (почти 100 рублей).

Напомним, Молдавия при правительстве Партии социалистов приобретала газ в РФ по цене от $150 до $170 за 1 тыс. кубометров. В декабре 2021 года президентом стала Санду, а в июле 2022 года на парламентских выборах победила её партия «Действие и солидарность». На фоне антироссийской политики Кишинёва Газпром в новом контракте перешёл на плавающую цену за газ, зависящую от цен в ЕС. В августе 2022 года топливо для Молдавии стало стоить $1458 за 1 тыс. кубометров.