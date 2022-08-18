Воронеж, , 13:57 — REGNUM Загрязнение почвы выявлено на территории Новохопёрского района Воронежской области у скважин 1960-х годов, оставшихся после разведки медно-никелевого месторождения. Об этом сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора 18 августа.

Загрязнение почвы Пресс-служба Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора

Инспекторы ведомства провели выездное обследование земельных участков. Здесь, как пояснили в Росприроднадзоре, расположены геологоразведочные скважины, оставшиеся от геологоразведочных работ, проводившихся в 1960-х годах при поисках и разведке медно-никелевого месторождения.

«За прошедшие годы произошла естественная разгерметизация скважин, в результате чего воды, предположительно, минеральные, стали изливаться на поверхность земли. Таким образом произошло загрязнение прилегающих земельных участков», — уточнили в ведомстве.

Специалисты отобрали пробы почвы, чтобы определить степень загрязнения. Результате лабораторных исследований ожидаются до конца августа.

Отметим, что ранее компания УГМК анонсировала добычу никеля в Воронежской области. Планы вызвали широкие протесты в регионе. Позже заявлялось, что работы по добыче начнутся в 2028 году, однако в 2020-м компания фактически свернула деятельность в регионе. Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее заявлял, что проект добычи никеля в Воронежской области оказался экономически нецелесообразным.