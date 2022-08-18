Гавана, , 13:56 — REGNUM Кубинские специалисты пришли к выводу, что «абсолютно невозможно установить» личность останков, найденных в районе промышленного пожара в Матансасе. Об этом пишет агентство EFE.

Куба

На пресс-конференции президент Кубинского сообщества медицины Хорхе Гонсалес Перес сказал, что, несмотря на то, что тест ДНК не мог быть проведен из-за степени кальцинации, было сделано заключение, что фрагменты тел соответствуют 14 исчезнувшим людям.

Напомним, 5 августа вследствие удара молнии в купол нефтехранилища в кубинской провинции Матансас, где находилось около 25 тысяч м3 нефти, произошел сильный пожар.