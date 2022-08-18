Москва, , 13:58 — REGNUM Природные пожары в Рязанской области будут останавливать встречным огнём. Об этом 18 августа ИА REGNUM рассказал десантник-пожарный ФБУ «Авиалесоохрана» Алексей Зебзеев, прибывший в регион после ликвидации пожаров на Ямале.

Лесной пожар Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана»

Сотрудники Авиалесоохраны будут направлять пожар от минерализованных полос.

«Тушение лесных пожаров будем производить вручную — это окопка полосы и пускание встречного огня, контролируемый отжиг. Это самое эффективное тушение пожара», — пояснил десантник-пожарный ФБУ «Авиалесоохрана» Алексей Зебзеев.

Часть преград проложена при помощи бульдозеров и лесопожарных тракторов, вручную полосы будут делать в тех местах, где не сможет пройти техника.

Как сообщало ИА REGNUM, для борьбы с пожарами в Рязанскую область прибывают более 40 парашютистов-десантников.

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