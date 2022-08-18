Москва, 18 августа 2022, 13:58 — REGNUM Природные пожары в Рязанской области будут останавливать встречным огнём. Об этом 18 августа ИА REGNUM рассказал десантник-пожарный ФБУ «Авиалесоохрана» Алексей Зебзеев, прибывший в регион после ликвидации пожаров на Ямале.
Сотрудники Авиалесоохраны будут направлять пожар от минерализованных полос.
Часть преград проложена при помощи бульдозеров и лесопожарных тракторов, вручную полосы будут делать в тех местах, где не сможет пройти техника.
Как сообщало ИА REGNUM, для борьбы с пожарами в Рязанскую область прибывают более 40 парашютистов-десантников.
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