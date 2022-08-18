Херсон, 18 августа, 2022, 13:53 — ИА Регнум. На должность первого заместителя главы администрации Херсонской области назначен Алексей Катериничев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Катериничев будет курировать вопросы безопасности. В последнее время он работал в должности первого заместителя начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». До этого проходил службу в пограничных войсках и подразделениях ФСБ России.

Алексей Катериничев родился в 1974 году в Рыбинске Ярославской области. Окончил Голицынский военный институт пограничных войск РФ, Пограничную академию Федеральной службы безопасности РФ.

Также источники сообщили о ещё двух назначениях в регионе. Зампредом правительства — министром промышленности стал Семён Машкауцан. Он родился в Челябинске в 1990 году, окончил МГУ им. Ломоносова и МГИМО МИД России. Работал на руководящих должностях в федеральных органах исполнительной власти с 2015 года, в том числе шесть лет — в Минпромторге РФ. Являлся помощником зампреда правительства РФ, участвовал в программе кадрового управленческого резерва (Школа губернаторов). В последнее время руководил департаментом металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Также министром финансов назначен Евгений Немтинов. Он родился в посёлке Зеленодольск Днепропетровской области Украины в 1977 году, окончил Крымский государственный аграрный университет. С 1995 года работал в сфере финансов и бухучёта. В последнее время возглавлял управление учёта и отчётности министерства финансов Крыма.