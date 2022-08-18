Москва, , 13:53 — REGNUM Руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов предложил уволить и привлечь к ответственности чиновников, которые хотели скрыть масштабы пожаров в Рязанской области, передает корреспондент ИА REGNUM 18 августа.

Сергей Миронов Spravedlivo.ru

Ранее в ГУ МЧС РФ по Москве заявили, что в столице отсутствуют какие-либо возгорания, а появившийся запах гари является следствием природных пожаров в Рязанской области. В Авиалесохране сообщили о направлении более 40 парашютистов-десантников были направлены на борьбу с лесными пожарами в этом регионе.

«Повторение 2010 года? Смог и запах гари в Москве… Всё это пришло в столицу из Рязанской области. Чиновники, которые скрыли масштабы пожаров и понадеялись на авось, должны быть уволены — в лучшем случае, а то и арестованы. Это преступная халатность», — сказал Миронов.

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