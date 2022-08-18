Аликанте, Испания, , 13:52 — REGNUM Осадки в виде ливней и града, выпадающие в районе лесного пожара в Валь-де-Эбо (провинция Аликанте), временно останавливают распространение одного из самых сильных пожаров, зарегистрированных за последние десятилетия в провинции. Об этом пишет агентство EFE.

Лесной пожар

Осадки, выпавшие во второй половине дня 17 августа, привели к тому, что все воздушные средства, работавшие над тушением пожара, на время ушли на свои базы.

Ранее власти Испании заявили, что страна переживает одну из сильнейших волн жары за последние десятилетия.