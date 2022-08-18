* запрещённая в России организация

Кабул, 18 августа, 2022, 13:51 — ИА Регнум. После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) восстановили свою власть в Афганистане, характер кабинета и структура правительства этой группы вызвали бесчисленное количество критических замечаний со стороны международного сообщества. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) полностью удалили женщин из своего кабинета и превратили министерство по делам женщин в министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока. Включение в состав правительства некоторых высокопоставленных членов «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), находящихся в списках террористов в США, также снижает доверие к этому правительству в глазах международного сообщества. Об этом сообщает портал Darivoa.

Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия Афганские боевики

По мнению аналитиков, нынешняя структура правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), состоящая из экстремистски настроенных мулл и членов «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), числящихся в списке террористов в США, и без присутствия женщин и различных слоёв афганского общества, вызвала в мире сомнения в правительстве «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и страны мира с большой осторожностью относятся к нему.

В результате талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не признаны международным сообществом через год после прихода к власти в Афганистане.

Майкл Кугельман, политический эксперт Исследовательского центра Вудро Вильсона, критикует отсутствие меритократии в правительстве «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По его словам, его впечатление о годе правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) состоит в том, что «муллы и экстремисты» занимают высокие и ответственные посты в правительстве.

«Те, кого Запад и мир считают «умеренными» среди талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и которые были активны в офисе талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре, не занимают высокого положения в правительстве», — указал Кугельман.

Неинклюзивность кабинета талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и членство в нём экстремистов, приведшее к принятию таких решений, как закрытие женских средних школ, вызвали серьёзную озабоченность у членов американского конгресса.

Джейн Шахин, сенатор США от Демократической партии, говорит, что Соединённые Штаты ввели санкции в отношении некоторых должностных лиц в правительстве талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые причастны к принятию некоторых из худших решений.

«Соединённые Штаты не дали дипломатической неприкосновенности талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), мы заморозили активы Афганистана… и мы должны продолжать эти действия, чтобы гарантировать права женщин в Афганистане», — сказала она.

Кабинет талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) столкнулся с всеобщим осуждением из-за своих спорных решений, и усилия «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получить признание международного сообщества были сорваны из-за этих спорных решений. С другой стороны, народ Афганистана, особенно женщины, начали массовые акции протеста против правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

(сс) ArmyAmber Афганистан

Асила Вардак, активистка за права женщин, говоря о действиях правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении женщин, отмечает: »Устранение женщин с политической и социальной арены талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане показывает, что в движении не произошло никаких изменений».

Глобальная реакция на осуждение действий правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызвала двойственность в позиции руководства движения, одни выступают за умеренность в действиях правительства, другие хотят сохранить экстремистскую позицию. Однако мулла Хебатулла Ахундзада, лидер «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поддержал экстремистское крыло движения, издав многочисленные указы, в том числе о закрытии средних школ для девочек.

С другой стороны, отсутствие управленческих способностей и неспособность талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привлечь опытных людей для работы в правительстве привели к новым неудачам в военной, экономической и финансовой сферах.

Убийство лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле ещё больше запятнало это правительство, заявлявшего о борьбе с терроризмом, в глазах всего мира. Несмотря на то, что прошёл год с момента правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, их правительство сейчас столкнулось с более серьёзными проблемами, и мир с подозрением наблюдает за действиями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).