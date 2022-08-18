Ярославль, , 13:52 — REGNUM В Ярославле, водителя рейсового автобуса, устроившего ДТП с другим автобусом, отстранили от работы. Об этом сообщили в мэрии города.

Автобус №13 Ярнет

Напомним, 17 августа водитель автобуса №13 въехал в стоящий на остановке автобус №32. Как стало известно позднее, в ДТП пострадала 41-летняя женщина, получившая растяжение мышц шейного отдела позвоночника.

18 августа стало известно, что водитель автобуса 13-го маршрута отстранён от работы.

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