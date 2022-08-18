Нарьян-Мар, 18 августа, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Северный завоз топлива в села Ненецкого автономного округа вошел в завершающую стадию. об этом в соцсетях сообщил губернатор округа Юрий Бездудный.

Mil.ru Северный завоз

«В села доставлено: дизтопливо — 88%; масло, смазки — 90%; бензин – 55%; уголь – 77%; дрова – 94%; брикеты – 94%. Уголь осталось завезти в Выучейский, Варнек, Каратайку и Усть-Кару, остатки угля - в Нижнюю Пешу и Индигу. Дизельное топливо – только в Амдерму», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Северный завоз обеспечивает жителей 25 северных субъектов страны продуктами, товарами первой необходимости, лекарствами, строительными материалами. Ежегодный объём перевозок по Северному морскому пути только в рамках северного завоза составляет более 3 млн тонн.