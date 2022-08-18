Москва, , 13:55 — REGNUM Из российского онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» исчез ряд зарубежных фильмов и сериалов. Об этом 18 августа сообщило издание «Коммерсантъ».

Начеку Цитата из к/ф «Властелин колец: Братство Кольца». Реж. Питер Джексон. 2001. Новая Зеландия - США

Так, в сервисе стали недоступны фильмы «Интерстеллар», «Властелин колец», «Маска», «1+1» и сериалы «Друзья» и «Клон». Отмечается, что исчезновение проектов произошло из-за задержек в продлении контрактов с иностранными кинокомпаниями.

Напомним, в марте 2022 года некоторые зарубежные кинокомпании, включая Warner Bros., Universal, Disney, Sony и Paramount, объявили о приостановке проката своих картин в России. Подобное решение компаний обусловлено проведением спецоперации на территории Украины.

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