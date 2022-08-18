Чебоксары, , 13:47 — REGNUM В столице Чувашии начались праздничные мероприятия в рамках Дня города Чебоксары, который будет отмечаться впервые после двух лет пандемии в реальном формате. Основные массовые акции будут идти три дня, но главные события состоятся 21 августа. Слоган 2022 года: «Чебоксары — место рождения — место притяжения». Глава столичной администрации Денис Спирин подчёркивает, что задумана «обширная и яркая программа», передаёт корреспондент ИА REGNUM .

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Череду мероприятий открыли конкурсы, которые завершатся 20 августа, а лучшие работы будут отмечены подарками. Также проходят бесплатные экскурсии по теме «Чебоксары — город пяти веков»

«Подарком городу» власти называют открытие новых социальных учреждений. 17 августа открылся новый филиал школы искусств № 3 в микрорайоне Кувшинка. Учреждение примет 200 учеников, для которых организованы отделения современного танца, классического балета, современного изобразительного искусства и медиацентр.

«Чтобы учёба была не только полезной, но и увлекательной для учеников подготовлены классы с высокотехнологичным и современным оборудованием. Уверен, что филиал станет центром притяжения для жителей микрорайона, и каждый ребёнок найдёт себе здесь занятие по душе», — говорит глава администрации Чебоксар Денис Спирин.

19 августа будет открыта муниципальная модельная библиотека нового поколения имени Марфы Трубиной. На её модернизацию потрачено 15,4 млн рублей, выделенных из федерального и муниципального бюджетов в рамках национального проекта «Культура». Также после реконструкции будет открыт сквер Текстильщиков.

Массовые праздничные мероприятия начнутся 19 августа со спортивного блока. На Заливе состоятся чемпионат по баскетболу, показательные выступления по различным видам спорта, мастер-классы федераций спорта. На Красной площади пройдёт профессиональный турнир единоборств «Кубок чемпионов», в рамках которого состоится семь боев и схватка за титул чемпиона мира среди профессионалов К-1.

20 августа праздник откроется с фестиваля семейного творчества и парада детских колясок, который продолжит фестиваль «Чебоксары — город славы трудовой» с участием коллективов городских предприятий, учреждений, организаций и трудовых династий. Также в течение дня будет работать автовыставка.

Вечером на Певческом поле будут выступать оперные певцы, а на Красной площади состоится музыкальный молодёжный фестиваль: его хедлайнерами станут группы из Москвы. В сквере Чапаева всех вновь объединит этнофестиваль «Чапай зовет на чай», в программе — чай из самовара, ярмарка мастеров, конкурсы и викторины, яркие фотозоны.

День города, 21 августа, откроется с утренней зарядки на набережной и парусной регаты в акватории Волги. Затем праздник переместится на центральные улицы города, которые будут перекрыты для проезда транспортных средств: в Чебоксарах состоится парад городской техники, после которого здесь же (от улицы Гагарина по проспекту Ленина и улицы К. Маркса) заработает пешеходный «Творческий бульвар».

Одним из центральных событий станет выстраивание в общегородской хоровод. Организаторы планируют установить самый большой хоровод в России, побив прошлогодний рекорд Уфы в 2,7 тыс. человек. Помимо этого, участники «Творческого бульвара» могут присоединиться к написанию самой большой картины с видом города.

Вечерняя программа начнётся с театрализованного представления и официальных поздравлений. Праздник украсят коллективы из городов-побратимов: белорусского Гродно (театр «Рада»), донецкого Тореза (ансамбль «Спиваночки»), абхазского Сухум.

«Напомню о звёздном госте, который прибудет в Чебоксары на День города. 21 августа в 21:00 на Красной площади выступит Денис Майданов — заслуженный артист России и самый патриотичный певец эстрады нашей страны. Его концерт продлится час и завершится праздничным салютом», — сообщил Денис Спирин.

Градоначальник заверяет, что «задумана обширная и яркая, каждый найдёт себе мероприятие по душе»:

«Приходите заряжаться позитивными эмоциями».

Как сообщало ИА REGNUM , в 2022 году отмечается 553-летие со дня упоминания в летописи города Чебоксары. День города празднуется ежегодно в третье воскресенье августа, в этом году он приходится на 21 августа.

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