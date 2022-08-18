Горловка, ДНР, 18 августа 2022, 13:47 — REGNUM Богоявленский кафедральный собор в Горловке получил повреждения в результате обстрела со стороны боевиков ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько.
Приходько также добавил, что во время обстрела в храме находились люди, которые собирались на утреннюю службу. Никто из них не пострадал.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска совершили обстрел из миномётов Донецка и Зайцево (южное).
Читайте также: ВСУ обстреляли из миномётов Зайцево и Петровский район Донецка