Горловка, ДНР, 18 августа, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Богоявленский кафедральный собор в Горловке получил повреждения в результате обстрела со стороны боевиков ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько.

Dan-news.info Стела при въезде в Горловку

«Мишенью украинских нацистов сегодня вновь стал Центрально-Городской район Горловки, в том числе пострадал Богоявленский кафедральный собор! Разбито окно алтаря, осколки повредили забор и игровые элементы детской площадки», — написал он в телеграм-канале.

Приходько также добавил, что во время обстрела в храме находились люди, которые собирались на утреннюю службу. Никто из них не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска совершили обстрел из миномётов Донецка и Зайцево (южное).

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