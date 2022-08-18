Красногорск, , 13:47 — REGNUM Пребывание граждан в подмосковных лесах будет ограничено с 19 августа по 28 августа. Об этом заявил зампредседателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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«С 19 по 28 августа 2022 года пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда в границах Московской области, ограничены. Просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов. Доступ в леса ограничен», — цитирует Филимонова пресс-служба правительства.

По его словам, такие меры связаны с осложнениями пожароопасной обстановки в лесах региона.