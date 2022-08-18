Нур-Султан, , 14:35 — REGNUM Грузоперевозчики из Киргизии намерены в ближайшее время подать в суд на правительство Казахстана. Об этом заявил заместитель председателя независимого профсоюза водителей-дальнобойщиков Игорь Голубев, передаёт «24. kg».

КПП на границе Киргизии President.kg

По его словам, причиной тому стало несоблюдение казахскими контролирующими органами договорённостей о беспрепятственном прохождении через киргизско-казахскую границу транзитных грузов из Киргизии при наличии электронных счетов-фактур.

«Мы планируем подать в суд Евразийского экономического союза и Всемирной торговой организации из-за этой ситуации. Сейчас консультируемся и срочно готовим необходимые документы», — подчеркнул Голубев.

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Представитель профсоюзной организации пожаловался на то, что следующие в Россию грузовые машины из Киргизии уже три недели не могут выехать из Казахстана, несмотря на наличие всех необходимых документов на перевозимые товары.

Также он отметил, что сотрудники казахских госорганов не могут или не желают внятно объяснить причины задержания грузов из Киргизии.

«Нет актов задержания или изъятия документов. Казахстанская сторона под разными предлогами принимает меры, чтобы не выпускать грузовые машины со своей территории. Мы отправляли письма казахской стороне с просьбой объяснить причины задержек, ответа нет», — возмутился Игорь Голубев.

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ИА REGNUM напоминает, что в конце апреля 2022 года представители киргизского и казахского правительств договорились о том, что комитет государственных доходов Казахстана больше не будет проводить досмотр грузовых машин, следующих из Киргизии транзитом в Россию, Белоруссию или Армению, при условии наличия у перевозчиков электронных счетов-фактур.

Отметим, что ранее киргизские экспортёры неоднократно жаловались на многокилометровые очереди из автофур на границе с Казахстаном и другие проблемы, возникающие из-за неофициальных ограничений, введённых казахскими властями вопреки правилам и требованиям Евразийского экономического союза.

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