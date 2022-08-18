Рязань, 18 августа, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Из-за охваченных природными пожарами лесов Рязань и его пригороды затянуло смогом. Об этом 18 августа сообщил врио министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец в своём телеграм-канале.

Дым от лесного пожара

«Прошу каждого жителя региона помнить о следующих правилах поведения в подобных ситуациях: как можно меньше находиться на открытом воздухе, а также плотно закрывать окна и двери, если есть необходимость выйти — использовать влажные маски из марли, сложенной в пять слоев», — написал он в своём сообщении.

Также Хоминец рекомендовал жителям Рязани употреблять как можно больше жидкости для питья, завешивать окна жилищ мокрыми простынями, а также по возможности вывозить в незадымлённые места своих детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более 40 парашютистов-десантников направлены на борьбу с лесными пожарами в Рязанскую область.