Салехард, , 13:45 — REGNUM В пришкольных лагерях Ямала за два месяца работы выявлено 59 нарушений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

В летнем лагере MSchottlander1

Например, прокуратурой Ноябрьска при проверке средней школы № 5 установлено, что на объекте не обеспечено архивирование и хранение данных системы видеонаблюдения в течение 30 дней, а также взаимодействие с региональной системой «Безопасный город». В школе № 10 на момент проверки одна камера видеонаблюдения находилась в неисправном состоянии, а в учреждении дополнительного образования «Ювента» объект не был обеспечен охраной ЧОП. По итогам проверки три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

На других объектах прокурорами вскрыты нарушения условий хранения продовольствия, несоблюдение требований о маркировке инвентаря и посуды, противопожарной безопасности и антитеррористического законодательства в плане работы видеонаблюдения.

Прокурорами по итогам проверок внесено 16 представлений, по результатам рассмотрения которых 14 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, возбуждено 15 дел об административных правонарушениях, объявлено четыре предостережения.

Отмечается, что в летний период на Ямале работают 75 пришкольных лагерей.