Красногорск, , 13:45 — REGNUM Из Подмосковья направили к месту тушения пожаров в Рязанской области силы и средства лесопожарных формирований. Об этом 18 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Лесной пожар

На данный момент Подмосковье направило три единицы техники и девять человек личного состава для тушения лесных пожаров в Рязанской области.

«Отряд наших лесных пожарных уже прибыл на место. Работаем с Комлесхозом Московской области и Центрлесхозом в режиме повышенной готовности», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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