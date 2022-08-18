Пенза, , 13:52 — REGNUM В Пензенской области за семь месяцев 2022 года за медицинской помощью обратились 924 660 жителей. На эти цели территориальным фондом обязательного медицинского страхования направлено 10,4 млрд рублей, сообщает облминздрав.

Полис обязательного медицинского страхования гражданина РФ Анна Рыжкова © ИА REGNUM

С применением высоких технологий провели лечение с января по июль 3697 застрахованным на сумму 610 млн рублей.

В стационарах оказали помощь 40 тыс. человек. Стоимость лечения составила свыше 1,2 млрд рублей.

Процедура экстракорпорального оплодотворения за отчетный период проведена 440 женщинам на сумму более 52 млн рублей.

Максимальная сумма лечения одного застрахованного составила более 4,7 млн рублей, минимальная — 22,02 рубля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, премьер-министром Михаилом Мишустиным утверждена программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2022–2024 годы. Программа дополнена перечнем высокотехнологичной медицинской помощи с использованием дорогостоящих методов лечения, в том числе при сердечно-сосудистой хирургии. Более того, в программу добавлены дополнительные виды высокотехнологичной медицинской помощи для лечения пациентов с инсультом.

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