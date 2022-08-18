Кызыл, , 13:44 — REGNUM Жителей Тувы предупредили о похолодании в ближайшие сутки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, 19 августа ветер усилится до 17 метров в секунду.

Заморозки Pixabay.com

Местами возможны грозы, ночью и утром туман. Температура ночью опустится до 5-10 градусов тепла, в некоторых районах ожидаются заморозки до 2 градусов ниже ноля.

«В Кызыле облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с», — отметили в ведомстве.