Красногорск, 18 августа, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Жара в Московской области, которая придёт в регион в ближайшие дни, может принести с собой возгорание лесов и торфяников. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Https://78.mchs.gov.ru Лесной пожар

«С 19 по 22 августа в регионе ожидается самый высокий, пятый класс пожарной опасности. Это значит, что велика вероятность возгорания травы, торфяников и лесных массивов, а также легковоспламеняющихся материалов», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в ГУ МЧС РФ по Подмосковью развернул свою деятельность штаб по контролю за пожароопасной ситуацией.