Киев, , 13:44 — REGNUM На Украине военнообязанные женщины обязаны встать на воинский учёт с 1 октября, заявил 18 августа член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Фёдор Вениславский.

Присяга ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

По его словам, речь идёт о тех женщинах, чьи специальности попадают под перечень военнообязанных.

«Это не те, кто работает не по специальности, а те, кто имеет документ, подтверждающий их уровень квалификации», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ограничения на выезд с территории страны мужчин без военного опыта снимут после окончания военного положения.

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