Пермь, 18 августа, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Перми ООО «Проспект-Пермь» привлечено к административной ответственности за введение объекта в эксплуатацию без разрешения, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Uriston.com Штраф

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что МФЦ Эспланада iMall был открыт для посещения граждан до подключения разрешения на ввод в эксплуатацию. В адрес руководителя компании-собственника внесено представление. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В отношении организации возбудили административное производство. По итогам его рассмотрения юрлицо оштрафовано на 250 тыс. рублей.