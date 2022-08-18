Пхеньян, , 13:46 — REGNUM В июле 2022 года товарооборот между Китаем и КНДР составил $72,72 млн, что на 233% больше больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные таможенной службы Китая.

Дружба Китая и КНДР Roman Harak

Согласно опубликованным данным, экспорт товаров из КНДР в Китай вырос в годовом на 423% и составил $12,98 млн, а импорт товаров из Китая — на 209%, до $59,74 млн.

По сравнению с июнем объём двусторонней торговли вырос на 248%, импорт товаров из Китая вырос на 256%, а экспорт товаров из КНДР — на 215%.

Эксперты отмечают, что рост объемов торговли между Китаем и КНДР может быть связан с расширением морской торговли.