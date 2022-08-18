Ставрополь, , 13:43 — REGNUM В первом полугодии 2022 года на Северном Кавказе похищено электроэнергии на сумму 349,1 млн рублей. В семи субъектах округа было выявлено всего около 2500 тыс. фактов неучтенного потребления энергоресурса, сообщили в пресс-службе компании «Россети Северный Кавказ».

Да будет свет

Как уточняется, больше всего крали — в Дагестане. В этой республике пресекли 1350 случаев неучтенного энергопотребления на 231,5 млн рублей. Вторым субъектом антилидером стала Ингушетия, за полгода похищено энергоресурса на сумму 42,3 млн рублей. Выявлено всего 199 фактов хищения.

Далее по объему похищенного идут Кабардино-Балкария, где установлено 77 актов о безучетном и бездоговорном потреблении электроэнергии на сумму 30,7 млн рублей, Карачаево-Черкесия — 91 случай на 27,6 млн рублей, Чечня — 461 факт на сумму 9 млн рублей, Ставрополье - 163 случая на 4,3 млн рублей.

Меньше всего бесплатного света потребили абоненты Северной Осетии, где выявлено 115 эпизодов энерговоровства на 3,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Северо-Кавказском федеральном округе за 2020 год было похищено электроэнергии на 1,5 млрд рублей. Всего было выявлено 3943 факта энерговоровства.

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