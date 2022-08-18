Баку, , 13:41 — REGNUM Представители Азербайджана, Турции и Грузии на встрече в Баку подписали соглашение о предварительном обмене данными для упрощения транзитных таможенных процедур в рамках транспортного железнодорожного маршрута Баку — Тбилиси — Карс. Об этом 18 августа сообщает агентство Report.

Железнодорожные пути (сс) ulleo

По данным журналистов, стороны договорились об электронном обмене документов. Это должно облегчить таможенные процедуры в отношении товаров, которые будут провозить по данному маршруту.

Сообщается, что соглашение было подписано зампредседателя Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахином Багировым, главой таможенного департамента Турции Рза Туна Турагаем и гендиректором Службы доходов Грузии Леваном Какава.

Напомним, первый товарный поезд из Турции в Россию с использованием маршрута Баку — Тбилиси — Карс отправился в январе 2021 года. Путь между Карсом и Москвой занимает восемь дней.