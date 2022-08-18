Москва, , 17:38 — REGNUM Правительство России профинансирует научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию отечественных комплексов сжижения газа (СПГ). Соответствующее распоряжение о выделении 1 млрд на эти цели подписал 17 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства России.

Ямал СПГ Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад пожинает плоды антироссийских санкций и проигрывает — трансляция»

«Субсидии из резервного фонда кабмина предоставят российским компаниям, реализующим такие разработки. Средства позволят обеспечить запуск и частичное финансирование в 2022 году четырёх проектов по созданию СПГ-оборудования для средне‑ и крупнотоннажного производства. Всего в России будет реализовано 18 таких проектов, что позволит в будущем увеличить объёмы производства сжиженного природного газа. По планам к 2035 году эти показатели должны вырасти до 80−140 млн т в год», — указано в сообщении пресс-службы.

Одной из главных задач федерального проекта «Прорыв на рынки СПГ», который был утверждён в конце 2021 года, является создание российского оборудования для производства СПГ. На данный момент единственный российский комплекс производства сжиженного газа «Арктический каскад» используется на заводе «Ямал СПГ».

«Развитие собственных возможностей в этой сфере поможет решить целый ряд задач, поддержать относительно новый для российской энергетики сектор, запустить промышленные площадки, создать рабочие места и продолжить продвижение к национальным целям развития, которые определил Президент», — отметил Мишустин.

Отметим, что «Ямал СПГ» — интегрированный проект по добыче, сжижению и поставкам природного газа. Запуск проекта осуществлялся тремя очередями с запуском в 2017, 2018 и 2019 годах соответственно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания «НОВАТЭК» нашла решение проблемы с энергоснабжением первой линии «Арктик СПГ-2» покупкой у турецкой компании Karpowership плавучей электростанции мощностью 300−400 МВт.

Читайте также: Арктик СПГ-2 запитают турецкой плавучей станцией — СМИ