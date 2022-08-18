Нижний Новгород, , 13:40 — REGNUM Площадь лесного пожара в Воротынском районе увеличилась за минувшие сутки до 3,3 тыс. гектаров. Об этом свидетельствуют данные ФБУ «Авиалесоохрана».

Лесной пожар Dsns.gov.ua

По данным ведомства, по состоянию на 0:00 18 августа, на землях лесного фонда в регионе пожар прошел площадь 3,3 тыс. гектаров. В соседней Марий Эл площадь пожара составляет 300 гектаров.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Воротынском районе начался еще 11 августа на территории горельников 2010 года. Труднопроходимая и болотистая местность затрудняют работы по тушению возгорания. С 15 августа пожар пытаются ликвидировать на территории Марий Эл.

Накануне площадь пожара, по данным МЧС Нижегородской области, составляла 2,89 тыс. гектаров. Днем ранее — 2,8 тыс. гектаров.

В Нижнем Новгороде третий день жители жалуются на задымление и запах гари.

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