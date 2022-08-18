* талибов — запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, , 13:39 — REGNUM Мулла Хайбатулла Ахундзада, лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не будет участвовать в однодневном собрании , которое проходит в Кандагаре. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганские боевики Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия

Согласно источникам, встреча проходит в зале бракосочетания в городе Кандагар в присутствии лидеров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Глава министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммад Халед Ханафи на этой встрече заявил, что страны Запада совершили интеллектуальную атаку на Афганистан и необходимо внедрить в стране нормы шариата.

На встрече бизнесмены выразили обеспокоенность по поводу ограниченных инвестиционных возможностей по сравнению с прошлым.

Источники добавляют, что министр иностранных дел Амир Хан Моттаки заявил участникам встречи, что им не следует ожидать признания их странами мира в ближайшее время. При этом он добавил, что переговоры на этот счёт ведутся с 50 странами, включая США.

Это вторая крупная встреча талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после захвата Афганистана. Первая встреча состоялась в Кабуле в присутствии муллы Хайбатуллы.