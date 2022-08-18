Кострома, , 13:54 — REGNUM В четырёх районах Костромской области обнаружен сибирский шелкопряд, гусеницы которого уничтожают хвойные деревья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Россельхознадзоре. Речь идёт о Вохомском, Октябрьском, Шарьинском и Поназыревском районах. Вредитель распространился на территории 6913 гектаров.

Сибирский шелкопряд Vladimir Petko

Гусеницы уничтожают не только сформировавшиеся, но и молодые дерева, поэтому восстановление хвойной растительности на такой территории возможно лишь через 30-40 лет. Повреждённые насаждения становятся очагами для других вредителей, что расширяет зону поражения леса и ведёт к ухудшению его качества.

Как пояснили ИА REGNUM специалисты, ранее этот вредитель не встречался в костромских лесах. Наблюдение ведётся с 2005 года, но первые очаги шелкопряда в области были обнаружены лишь в 2021 году. Распространение шло на территории только одного района, и заражённая зона была значительно меньше, чем сейчас.

Проникнуть на территорию региона вредитель мог из соседней Кировской области, где эта проблема известна не первый год. Кроме этого, распространению гусениц способствует жаркая сухая погода, плохое очищение лесных делянок.

Россельхознадзор обязал арендаторов и собственников поражённых участков провести обработку леса. На протяжении трёх лет в районах буду действовать ограничения на вывоз древесины, заготовителям придётся оформлять карантинные сертификаты на вывоз каждой партии продукции. Если на протяжении этого периода в лесах не будут выявлены новые очаги, ограничения снимут.

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