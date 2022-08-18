Мурманск, 18 августа, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении девятерых человек, обвиняемых в крупном мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ярославский областной суд Приговор «чёрным риелторам»

По версии следствия, фигуранты на протяжении шести лет обманным путем склоняли мурманчан к передаче своих квартир.

«Злоумышленники обещали гражданам предоставить взамен жилье меньшей площадью, оплатив задолженности за коммунальные платежи, однако выполнять взятые на себя обязательства не намеревались, преследуя цель незаконного приобретения права собственности на жилые помещения путем обмана и злоупотребления доверием», — говорится в сообщении ведомства.

По данным правоохранителей, жертвами черных риелторов стал как минимум 21 человек. Сумма причиненного ими ущерба составила более 28 миллионов рублей.

Каждому фигуранту может быть назначено наказание до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, с телефонными мошенниками сталкивались 83% жителей России.