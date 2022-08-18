Томск, 18 августа, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Томской области пособия на детей от трёх до семи лет получают почти 22 тыс. семей, в которых воспитывается более 27 тыс. детей.

Семья

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, на выплаты с начала года направлено более 2 млрд рублей. Средства были выделены как из федерального, так и областного бюджетов.

«Пособие могут оформить семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, при назначении выплаты учитываются имущественная обеспеченность и занятость родителей», — отметили в администрации.

По словам начальника департамента соцзащиты населения, большинство родителей подают заявление на субсидию через портал «Госуслуги». Срок рассмотрения заявок — до 30 дней. Базовый размер выплат составляет 50% от регионального прожиточного минимума на ребёнка — 7,4 тыс. рублей.