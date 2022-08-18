Пермь, 18 августа, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Из Пермского края в Москву отправлены остановочные комплексы для электросудов. Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, четыре причала спущены на воду и отправлены в столицу для окончательной сборки.

permkrai.ru Отправка остановочных комплексов для электросудов

К месту назначения причалы транспортируют на барже. На доставку уйдёт две недели.

Как отметили в компании «Пермская судоверфь», первая партия состоит из пяти комплексов. Это три остановки диаметром 10 метров с предельным числом пассажиров до 42 человек каждая, и две остановки — по 16 метров и вместимостью до 80 граждан. На текущий момент в Москву отправится 4 остановки из всей серии. Один 16-метровый остановочный комплекс оставлен в Перми для полной сборки.

Напомним, Пермский судостроительный завод участвовал в разработке проектно-конструкторской документации и непосредственно ведёт строительство серии речных причалов для судов на электрической тяге. Своевременные причалы предусмотрены не только для посадки и высадки пассажиров, но и для подзарядки электрических речных трамваев.