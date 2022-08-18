Москва, 18 августа, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Торпедо» назначил нового главного тренера. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба клуба.

Dokaball.com Футбол

Новым наставником команды стал Николай Ковардаев, который ранее возглавлял «Торпедо-2». В его тренерский штаб вошли Андрей Гордеев и тренер вратарей Анатолий Рожков.

Ранее Ковардаев возглавлял молодёжные команды «Сатурна», «Химок», «Динамо», тульского «Арсенала». Также он работал в юношеских сборных России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Торпедо» уволило Александра Бородюка, который был главным тренером команды с марта 2021 года.