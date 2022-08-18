Сын замглавы правительства ЕАО погиб в спецоперации на Украине
Москва, 18 августа, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Сын заместителя главы правительства Еврейской автономной области Марии Костюк Андрей погиб в ходе спецоперации России на Украине. Об этом сенатор Владимир Джабаров сообщил 18 августа в своём телеграм-канале.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
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Сенатор выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью Андрея Костюка. Молодой офицер командовал ротой 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденоносной бригады, он пал смертью храбрых, до конца исполнив свой воинский долг.
«Андрей, как настоящий русский офицер, в трудную минуту был со своими солдатами, был впереди», — написал Джабаров.