Москва, 18 августа, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Сын заместителя главы правительства Еврейской автономной области Марии Костюк Андрей погиб в ходе спецоперации России на Украине. Об этом сенатор Владимир Джабаров сообщил 18 августа в своём телеграм-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гвоздики

Сенатор выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью Андрея Костюка. Молодой офицер командовал ротой 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденоносной бригады, он пал смертью храбрых, до конца исполнив свой воинский долг.

«Андрей, как настоящий русский офицер, в трудную минуту был со своими солдатами, был впереди», — написал Джабаров.