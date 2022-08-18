Тольятти, Самарская область, , 14:03 — REGNUM Стелу-панно «Радость труда» в Тольятти будут восстанавливать специалисты центра мозаики Тольяттинского государственного университета. Об этом 18 августа сообщил главы администрации города Николай Ренц в своем телеграм-канале.

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Он сообщил, что художники намерены выйти на площадку в сентябре 2022 года.

«Знаю, что специалисты нашего опорного вуза полностью разделяют позицию администрации: они, как и мы, считают «Радость труда» уникальным памятником советской эпохи, представляющим особую художественную ценность. Безусловно, со временем эта стела будет одной из самых знаковых исторических достопримечательностей нашего города. И я не сомневаюсь в том, что сотрудники ТГУ приложат все усилия, для того чтобы её восстановление прошло на самом высоком уровне», — заявил мэр города.

Он отметил, что помимо стелы, будет приведено в порядок пространство около этого монумента. Сейчас специалисты центра урбанистики этого университета разрабатывают концепцию благоустройства.

«Постараемся, чтобы к середине сентября 2023 года «Радость труда» предстала перед тольяттинцами во всей красе», — заявил чиновник.

Напомним, что автором стелы «Радость труда» является советский художник-монументалист Юрий Королев. Длина монумента составляет 50 метров, высота — пять метров, ширина — три метра. Для создания мозаичного панно была использована смальта.