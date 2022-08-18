Москва, , 13:33 — REGNUM Более 40 парашютистов-десантников направлены на борьбу с лесными пожарами в Рязанскую область, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 августа в ФБУ «Авиалесоохрана».

Парашютист-десантник на пожаре Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана»

После ликвидации труднодоступных и удалённых пожаров с Чукотки в регион прибыли 14 парашютистов, ещё 13 десантников перебрасывают с Ямала, 15 человек прибудут из Иркутской области. Специалисты со всем необходимым оборудованием и снаряжением будут проводить контролируемый отжиг территорий.

Для оценки фактической обстановки и координации работы по её стабилизации в Рязанской области работает заместитель начальника ФБУ «Авиалесоохрана» Дмитрий Селин.

Как сообщало ИА REGNUM, в регион вылетел глава МЧС России Александр Куренков.

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