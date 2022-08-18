Москва, 18 августа, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Суды в России благосклонно относятся к привлекаемым к уголовной ответственности бизнесменам, а Верховный суд РФ предложил законодательных инициатив по их защите от излишнего давления со стороны силовых ведомств. Об этом 18 августа рассказал на XVII Совещании председателей верховных судов государств-членов ШОС председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Лебедев

По словам Лебедева, которые приводит Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ), в России на сегодняшний день предпринимаются системные и последовательные меры, которые направлены на индивидуализацию уголовных наказаний.

Также он указал, что на протяжении последних 20 лет пленум Верховного суда РФ свыше 50 раз обращался к вопросам по назначению наказаний, и за это время число осужденных на отбывание наказания уменьшилось более чем в два раза: с 356 до 159 тысяч человек.

Кроме того, глава Верховного суда уточнил, что в 2021 году наказание в виде лишения свободы получили 29% осужденных, большинства из которых были осуждены тяжкие и особо тяжкие преступления, а 30% из этого числа уже ранее были судимы, ещё 42% — были судимы два и более раза.

При этом Лебедев отметил, что 27% из этого числа получили условный срок лишения свободы, 12% — были оштрафованы и ещё 16% — приговорены к обязательным работам.

«Численность лиц, в отношении которых уголовное преследование прекращено судом, увеличилось с 2% в 1999 году до 22% в 2021 году. Принципы справедливости и гуманизма реализуются судами также при разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора, и в прошлом году судами удовлетворено 46% ходатайств о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким наказанием, 53% ходатайств об условно-досрочном освобождении и 63% ходатайств об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного», − сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев заявил, что обвиняемых в преступлениях следует реже заключать под стражу.