Санкт-Петербург, , 13:35 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в убийстве супруги, пропавшей без вести 15 лет назад.

Задержание ROOKIE23

Как сообщает 18 августа издание «Фонтанка», сотрудники уголовного розыска Петербурга провели задержание жителя Калининского района. Его подозревают в убийстве собственной жены.

Сообщение о пропаже 29-летней супруги поступило в правоохранительные органы в 2007 году от 45-летнего мужчины. По его словам, жена отправилась в магазин, но домой не вернулась. Эта история тогда вызвала общественное обсуждения, были запущены поиски.

Спустя год следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство». Дело получило развитие 17 августа 2022 года, когда бывшего вдовца (мужчина вступил в новый брак) доставили в следственный комитет.

По версии следствия, в октябре 2007 года произошёл бытовой конфликт между мужем и женой, в котором мужчина ударил женщину. От удара она упала и скончалась. Как полагает следствие, злоумышленник вывез тело жертвы в леc в районе поселка Поляны в Выборгском районе Ленобласти и закопал, от одежды избавился.

Сотрудники правоохранительных органов смогли добиться признательных показаний от мужчины. Он сознался в содеянном. Поиски тела погибшей не прекращаются.