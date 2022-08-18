Черкесск, , 13:28 — REGNUM В Карачаево-Черкесии побывает с экскурсией группа детей из Донбасса и с освобожденных территорий Юга Украины. Для них запланирована большая развлекательная и образовательная программа. Приезд школьников ожидается 18 августа. В течение недели им покажут самые интересные достопримечательности Карачаево-Черкесии, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Детский лагерь Дарья Иванова © ИА REGNUM

Школьников из Мариуполя, Херсона и с юга Запорожской области разместят в гостинице «Гранд Виктория» в курортном поселке Домбай. Вместе с их сверстниками из Карачаево-Черкесии они будут совершать походы, участвовать в различных мероприятиях культурно-познавательного характера.

Визит в северо-кавказскую республику продлится по 25 августа. Поездка организована министерством образования КЧР по обращению Россотрудничества.