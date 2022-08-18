Париж, , 13:24 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Даманен отправится на французский остров Корсика днем 18 августа, передает BFM TV.

Жеральд Дарманен Economie.gouv.fr

Глава МВД Франции посетит остров, когда на Корсику обрушился сильный шторм, в результате которого погибли по меньшей мере три человека.

«Я полностью поддерживаю корсиканцев», — написал Жеральд Дарманен в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, на французском острове Корсика увеличилось число жертв из-за сильного шторма.

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