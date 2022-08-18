Париж, 18 августа 2022, 13:24 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Даманен отправится на французский остров Корсика днем 18 августа, передает BFM TV.
Глава МВД Франции посетит остров, когда на Корсику обрушился сильный шторм, в результате которого погибли по меньшей мере три человека.
«Я полностью поддерживаю корсиканцев», — написал Жеральд Дарманен в Twitter.
Как сообщало ИА REGNUM, на французском острове Корсика увеличилось число жертв из-за сильного шторма.
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