Париж, 18 августа, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции Жеральд Даманен отправится на французский остров Корсика днем 18 августа, передает BFM TV.

Economie.gouv.fr Жеральд Дарманен

Глава МВД Франции посетит остров, когда на Корсику обрушился сильный шторм, в результате которого погибли по меньшей мере три человека.

«Я полностью поддерживаю корсиканцев», — написал Жеральд Дарманен в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, на французском острове Корсика увеличилось число жертв из-за сильного шторма.