Бельцы, Молдавия, 18 августа, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Зарплата президента Молдавии Майи Санду за июль «на руки» составила 16 800 леев (примерно 52,5 тыс. рублей). Об этом она сообщила в интервью бельскому интернет-порталу esp.

Iulian Burcescu Майя Санду

«Я должна покупать одежду, наверное, больше, чем раньше, потому что у меня всякие там встречи, — рассказала Санду о том, на что тратит деньги. — Конечно, кушаю».

На вопрос журналиста, не откладывает ли президент деньги на путешествия, Санду ответила, что откладывает сами путешествия, так на это нет времени. По её словам на командировки она якобы тратит меньше, чем тратил её предшественник на посту президента Игорь Додон.

Стоит отметить, что Санду создает себе имидж борца с коррупцией и экономного президента. При этом в администрации главы республики в апреле 2021 года признали, что ряд работников у них получают деньги в фонде Конрада Аденауэра, находящемся в Германии.