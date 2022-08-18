Екатеринбург, , 13:33 — REGNUM Площадь лесных пожаров на территории Свердловской области 18 августа составляет 22 гектаров. Показатель в 20 раз превышает аналогичный сутками ранее, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

В регионе действуют шесть лесных пожаров. Все они локализованы и не несут угрозы населённым пунктам.

Как сообщало ИА REGNUM, пожароопасный сезон на Среднем Урале начался в апреле, а завершится осенью. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за высокого риска лесных пожаров, обусловленного сухой жаркой погодой.